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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1862 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1862 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
1661 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1862 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 3, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 3 мая 2005
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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