Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1862 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1862 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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