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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1862 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1862 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1862 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1862 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Coin Cabinet - November 29, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 ноября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 соверена 1862 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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