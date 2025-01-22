Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1862 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1679 проданному на аукционе Auction World за 2600000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
18050 $
Цена в валюте аукциона 1900000 JPY
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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