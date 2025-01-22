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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1862 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1679 проданному на аукционе Auction World за 2600000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
18050 $
Цена в валюте аукциона 1900000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
9568 $
Цена в валюте аукциона 7500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность PF65 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1862 на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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