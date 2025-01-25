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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1862 года WW "Готическая". Гладкий гурт (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1862 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1862 года WW "Готическая" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1862 года "Готическая" со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1862 WW "Готическая" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF65 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1862 WW "Готическая" на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
16485 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1862 WW "Готическая" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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