Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1862 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 954,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1814 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 7 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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