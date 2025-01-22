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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1862 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 954,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1814 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 7 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе CNG - September 26, 2024
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе St James’s - February 3, 2024
Продавец St James’s
Дата 3 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Davissons Ltd. - November 18, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1862 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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