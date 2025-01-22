Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1845 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: VAuctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 915,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1845
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1845 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе St James’s Auction за 200 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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