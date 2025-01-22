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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1845 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1845 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1845 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 915,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1845
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1845 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе St James’s Auction за 200 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Spink - March 24, 2020
Продавец Spink
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе VAuctions - April 6, 2018
Продавец VAuctions
Дата 6 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Agora - June 14, 2016
Продавец Agora
Дата 14 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1845 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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