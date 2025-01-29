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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1845 WW Герб
Средняя цена 1400 $
Продажи
2 220
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1845
Средняя цена 680 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1845 W. WYON
Средняя цена 1400 $
Продажи
3 883
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1845
Средняя цена 400 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1845
Средняя цена 310 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
6 пенсов 1845
Средняя цена 720 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1845
Средняя цена 130 $
Продажи
1 12
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1845
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1845
Средняя цена 260 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 пенса 1845
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1845
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1845 WW
Средняя цена 510 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1845 WW
Средняя цена 560 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Фартинг 1845 WW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
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