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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1845 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1845 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1845 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 888,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1845
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1845 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2200 GBP. Торги состоялись 23 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность F
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - February 13, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Продавец Goldberg
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Heritage - February 27, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Heritage - February 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - January 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 января 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1845 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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