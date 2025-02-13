Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1845 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 888,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1845
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1845 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2200 GBP. Торги состоялись 23 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 13 февраля 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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