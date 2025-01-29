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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1845 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1845 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1845 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,714,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1845
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1845 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29703 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Roma Numismatics - January 6, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Downies - February 27, 2018
Продавец Downies
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 6 пенсов 1845 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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