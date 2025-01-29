Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1845 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,714,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1845
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1845 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29703 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
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