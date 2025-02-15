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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1845 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1845 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1845 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1845
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1845 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
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  • Katz (2)
Великобритания 2 пенса 1845 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1845 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 800 CZK
Великобритания 2 пенса 1845 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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