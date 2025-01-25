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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1854 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1854 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1854 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,097,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1854
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1854 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1854 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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