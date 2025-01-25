Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1854 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,097,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1854
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1854 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 20 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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