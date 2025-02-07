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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1854 WW Герб "WW" выпуклые
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Соверен 1854 WW Герб "WW" вдавленные
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 151

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1854 WW Готическая
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1854
Средняя цена 790 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
6 пенсов 1854
Средняя цена 740 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1854
Средняя цена 85 $
Продажи
1 12
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1854
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1854
Средняя цена 250 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 пенса 1854
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1854
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1854 WW
Средняя цена 160 $
Продажи
4 311
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1854 WW
Средняя цена 75 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
Фартинг 1854 WW
Средняя цена 180 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1854
Средняя цена 230 $
Продажи
0 8
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