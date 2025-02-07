Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1854 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 840,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1854
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1854 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2827 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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