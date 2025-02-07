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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1854 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1854 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1854 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 840,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1854
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1854 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2827 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 27, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1854 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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