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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1854 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1854 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1854 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1854
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1854 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3282 проданному на аукционе Katz Auction за 46 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1854 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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