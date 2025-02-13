Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Флорин (2 шиллинга) 1854 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 550,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1854
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1854 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
1335 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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