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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Флорин (2 шиллинга) 1854 года WW "Готическая" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1854 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1854 года WW "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 550,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1854
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1854 года "Готическая" со знаком WW. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
1335 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность FR
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1854 WW "Готическая" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1854 "Готическая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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