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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1837 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1837
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 8500 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF58 NGC
Цена
6231 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
10859 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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