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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фартинг 1837 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Фартинг 1837 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1837 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5473 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 28 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1837 WW на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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