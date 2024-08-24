Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Фартинг
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1837 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5473 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 28 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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