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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Аверс шести пенсов

Аверс монеты - 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" Аверс шести пенсов - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" Аверс шести пенсов - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2003
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

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