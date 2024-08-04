Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Аверс шести пенсов
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Аверс шести пенсов. Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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