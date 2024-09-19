Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,9 гр
- Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 962,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 230 GBP. Торги состоялись 1 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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