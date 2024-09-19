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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,9 гр
  • Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 962,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 230 GBP. Торги состоялись 1 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 9, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 10, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Spink - January 15, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе VAuctions - March 27, 2020
Продавец VAuctions
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Künker - September 18, 2019
Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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