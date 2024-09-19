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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1046 $
Цена в валюте аукциона 825 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Heritage - July 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - October 25, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - April 21, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF40 PCGS
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Frühwald - July 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе St James’s - May 20, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" на аукционе CNG - September 17, 2020
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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