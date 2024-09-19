Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1837 года "Большой тип (19 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1046 $
Цена в валюте аукциона 825 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1837 "Большой тип (19 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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