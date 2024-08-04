Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 пенса 1837 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,564
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пенса
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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