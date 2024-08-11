Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,9 гр
- Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 962,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 440000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
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