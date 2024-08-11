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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1837 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,9 гр
  • Чистого серебра (0,0565 oz) 1,7575 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 962,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1837 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 440000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
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  • DNW (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1837 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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