Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 349,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1837 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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