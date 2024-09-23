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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1837 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1837 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 349,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1837 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 8, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 8, 2019
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 1, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 1, 2019
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - February 28, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - February 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1837 WW на аукционе Spink - October 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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