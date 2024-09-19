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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1837 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1837 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 430,000
  • Тираж BU 2,904

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1837 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе St James’s Auction за 700 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
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  • St James’s (1)
Великобритания 3 пенса 1837 "Монди" на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 3 пенса 1837 "Монди" на аукционе Agora - February 18, 2014
Продавец Agora
Дата 18 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1837 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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