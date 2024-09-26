Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 507,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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