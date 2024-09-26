Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 507,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1837 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Baldwin's (3)
  • CNG (2)
  • DNW (5)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • Künker (3)
  • New York Sale (1)
  • NOONANS (4)
  • Spink (4)
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе CNG - June 2, 2020
Продавец CNG
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Künker - September 18, 2019
Продавец Künker
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе CNG - June 18, 2019
Продавец CNG
Дата 18 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Spink - January 13, 2018
Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Baldwin's - June 6, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 6 пенсов 1837 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1837 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск