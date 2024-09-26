Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 175,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1837 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1453 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (5)
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (6)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Künker (1)
- NOONANS (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Pesek Auctions (1)
- Spink (8)
- Stack's (2)
- WAG (2)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3027 $
Цена в валюте аукциона 2750 CHF
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Пенни 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск