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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1837 года (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пенни 1837 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пенни 1837 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 175,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1837 года. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1453 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (8)
  • Stack's (2)
  • WAG (2)
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Ibrahim's Collectibles - June 2, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3027 $
Цена в валюте аукциона 2750 CHF
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность G
Цена
Великобритания Пенни 1837 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Stack's - January 13, 2018
Великобритания Пенни 1837 на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1837 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1837 на аукционе Spink - December 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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