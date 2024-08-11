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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1832 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Набор монет 1832 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Набор монет 1832 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1832 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе NOONANS за 7500 GBP. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (7)
  • Heritage (4)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (8)
  • Stack's (2)
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - October 22, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 26, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе Spink - April 3, 2017
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1832 "Монди" на аукционе London Coins - December 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1832 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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