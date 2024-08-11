Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1832 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1832 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе NOONANS за 7500 GBP. Торги состоялись 8 февраля 2023.
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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