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1832
Монеты Великобритании 1832 года
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Золотые монеты
Соверен 1832 WW
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
429
Серебряные монеты
4 пенса (1 Грот) 1832 Монди
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1832 Монди
Средняя цена
190 $
Продажи
0
4
2 пенса 1832 Монди
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
Пенни 1832 Монди
Средняя цена
35 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 крона 1832 WW Пробная
Свинец
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
4
Наборы монет
Набор монет 1832 Монди
Средняя цена
370 $
Продажи
0
29
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