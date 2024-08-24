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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1832 WW
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 429

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1832 Монди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1832 Монди
Средняя цена 190 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пенса 1832 Монди
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1832 Монди
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1832 WW Пробная Свинец
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 4

Наборы монет

Аверс
Реверс
Набор монет 1832 Монди
Средняя цена 370 $
Продажи
0 29
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