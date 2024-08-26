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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона 1832 года WW. Свинец (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Свинец

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1832 года WW Свинец - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробная 1 крона 1832 года WW Свинец - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Auction World

Техническая информация

  • Металл Свинец
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1832 года со знаком WW. Свинец. Это свинцовая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3596 проданному на аукционе Auction World за 2660000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (3)
  • Baldwin's of St. James's (1)
Великобритания 1 крона 1832 WW (Пробная) на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF62 PCGS
Цена
24690 $
Цена в валюте аукциона 2660000 JPY
Великобритания 1 крона 1832 WW (Пробная) на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
17895 $
Цена в валюте аукциона 2010000 JPY
Великобритания 1 крона 1832 WW (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1832 WW (Пробная) на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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