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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1832 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1832 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пенса 1832 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,904

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1832 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 13 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (3)
Великобритания 3 пенса 1832 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность F
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 66 GBP
Великобритания 3 пенса 1832 "Монди" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность UNC PL
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 3 пенса 1832 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1832 "Монди" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1832 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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