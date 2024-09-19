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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пенса 1834 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,564

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 50 GBP. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1834 "Монди" на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность PL62 PCGS
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 2 пенса 1834 "Монди" на аукционе Numismatica Ranieri - May 31, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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