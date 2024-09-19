Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 пенса 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,564
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пенса
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1834 года "Монди". Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 50 GBP. Торги состоялись 16 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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