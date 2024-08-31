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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1834 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1834 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 538,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1834 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Tauler & Fau (1)
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 125 USD
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Numismática Leilões - December 1, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Baldwin's - September 27, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1834 WW на аукционе Baldwin's - May 4, 2009
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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