Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 538,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1834 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Baldwin's (2)
- CoinsNB (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- NOONANS (1)
- Numismática Leilões (1)
- Pesek Auctions (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 125 USD
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск