Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 2,574
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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