Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1834 года "Монди" (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Пенни
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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