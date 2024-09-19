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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 134,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8500 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
3312 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1871 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Coin Cabinet - October 25, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" на аукционе Spink - January 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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