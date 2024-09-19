Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)" (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 134,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1834 года "Малый тип (18 мм)". Это золотая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8500 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
3312 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1871 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1834 "Малый тип (18 мм)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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