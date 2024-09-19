Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,935,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал Фартинг
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1834 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24714 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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