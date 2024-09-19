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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фартинг 1834 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Фартинг 1834 года WW - цена монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,935,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1834 года со знаком WW. Это медная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24714 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (3)
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Фартинг 1834 WW на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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