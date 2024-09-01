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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона без года (1830) (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Пробная 1 крона без года (1830) - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - Пробная 1 крона без года (1830) - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: St. James

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год без года (1830)
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1830) года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона без года (1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PF62 NGC
Цена
37731 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Великобритания 1 крона без года (1830) (Пробная) на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1830) (Пробная) на аукционе NOONANS - October 2, 2024
Продавец NOONANS
Дата 2 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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