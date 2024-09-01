Пробная 1 крона без года (1830) (Великобритания, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1830) года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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