Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона без года (1830) (Великобритания, Вильгельм IV)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1830) года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- UBS (1)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 крона 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск