Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,168
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1830 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск