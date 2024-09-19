Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 7,920
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1830 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 65 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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