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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,920

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1830 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 65 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
Великобритания Пенни 1830 "Монди" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания Пенни 1830 "Монди" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Великобритания Пенни 1830 "Монди" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1830 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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