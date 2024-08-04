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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1830 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Фартинг 1830 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Фартинг 1830 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,365,440

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1830 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 300 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе CNG - October 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - February 22, 2018
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - February 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Baldwin's - May 4, 2009
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1830 на аукционе Baldwin's - September 24, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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