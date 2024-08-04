Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1830 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,365,440
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Фартинг
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1830 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 300 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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