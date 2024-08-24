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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1830 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 пенса 1830 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1830 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе London Coins LTD за 36 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • London Coins (1)
Великобритания 2 пенса 1830 "Монди" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Великобритания 2 пенса 1830 "Монди" на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1830 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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