Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Набор монет 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 - 1,89 гр
- Диаметр 11 - 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Набор монет
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Spink (8)
- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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