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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Набор монет 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Набор монет 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Набор монет 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 - 1,89 гр
  • Диаметр 11 - 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Набор монет
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Набор монет 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (2)
  • Heritage (6)
  • Jean ELSEN (1)
  • London Coins (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (8)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - June 7, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Spink - January 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - June 9, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - January 10, 2019
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - January 10, 2019
Продавец Heritage
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - May 24, 2018
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - May 24, 2018
Продавец Heritage
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 26, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе Davissons Ltd. - June 6, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Великобритания Набор монет 1825 "Монди" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Набор монет 1825 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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