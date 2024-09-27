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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,376,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 105 USD
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Heritage - November 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Heritage - February 25, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goldberg - September 15, 2020
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC
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Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1827 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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