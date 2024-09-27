Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,376,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 13618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 105 USD
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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