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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,452,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 13000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Spink (14)
  • St James’s (1)
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Mowbray Collectables - September 22, 2023
Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность G
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1827 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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