Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,452,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 13000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (9)
- Coin Cabinet (8)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (14)
- Downies (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (5)
- Heritage Eur (1)
- Jesús Vico (1)
- Mowbray Collectables (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (7)
- NOONANS (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Spink (14)
- St James’s (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Пенни 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск