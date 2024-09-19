Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 574,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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