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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Фартинг 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Фартинг 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Фартинг 1827 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,365,440

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Фартинг
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 360 USD. Торги состоялись 31 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1827 на аукционе Baldwin's - June 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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