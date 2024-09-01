Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Фартинг 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,365,440
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Фартинг
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1827 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 360 USD. Торги состоялись 31 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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