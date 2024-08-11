Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1827 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 6 пенсов 1827 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 166,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 29 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (2)
  • Spink (3)
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе Davissons Ltd. - February 20, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 6 пенсов 1827 на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1827 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск