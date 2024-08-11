Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 166,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 29 октября 2018.
Сохранность
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- Davissons Ltd. (1)
- DNW (2)
- Spink (3)
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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