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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1827 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1827 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 492,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1827 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1827 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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