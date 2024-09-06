Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1827 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 492,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1827 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (3)
- Busso Peus (1)
- CNG (2)
- Coin Cabinet (3)
- DNW (3)
- Goldberg (6)
- Heritage (11)
- Katz (3)
- Künker (4)
- London Coins (1)
- Morton & Eden (1)
- Münzenonline (1)
- Niemczyk (1)
- Roxbury’s (1)
- SINCONA (3)
- Spink (6)
- St James’s (2)
- Status International (1)
- UBS (1)
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск