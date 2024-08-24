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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Медные монеты 1/3 фартинга Георга IV - Великобритания

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1/3 фартинга 1827

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1827 1,440,000 0 133
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