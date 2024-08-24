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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1825 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1 крона 1825 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 крона 1825 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3067 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 35000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.

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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
25987 $
Цена в валюте аукциона 3600000 JPY
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Sovereign Rarities - March 14, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
37844 $
Цена в валюте аукциона 29000 GBP
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Stack's - January 16, 2007
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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